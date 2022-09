Allerta meteo, scuole chiuse domani a Montemiletto

Lunedì 26 settembre scuole chiuse nel comune di Montemiletto per allerta meteo. Questo l’avviso dell’amministrazione comunale: “In considerazione della proroga dell’allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, è stata disposta per la giornata di lunedì 26 settembre la sospensione delle attività didattiche anche del plesso di Via F. Di Benedetto – non destinato a sede di seggio elettorale – nonché la chiusura del Micronido consortile, al fine di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale scolastico”.