Pnrr: Provincia al servizio dei Comuni con la newsletter

Nasce la newsletter sul Pnrr e sulle Politiche Europee della Provincia di Avellino.

Il servizio è concepito con l’intento di supportare i Comuni irpini per l’aggiornamento sulle opportunità di finanziamento offerte dal PNRR, dai Programmi a gestione diretta dell’Ue, nazionali e regionali: un Osservatorio che ricerca e seleziona risorse europee, nazionali e regionali a sostegno dei piani di sviluppo comunale.

La newsletter sul PNRR e sulle Politiche Europee della Provincia di Avellino ha come obiettivo prioritario quello di consentire ai Comuni, attraverso concrete iniziative di assistenza e supporto, di utilizzare al meglio gli strumenti a loro disposizione, ai fini dell’attuazione della normativa europea nell’ambito delle loro competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, onde divenire protagonisti e partecipi del processo di integrazione europea.

Si promuoveranno anche eventi e corsi di formazione sulle tematiche di supporto ai bandi europei, gestione di piattaforme, procedure di implementazione e rendicontazione. A curare l’iniziativa l’Unità Amministrativa Speciale per il Pnrr – guidata dal dirigente Giuseppina Cerchia -, istituita dal presidente della Provincia, Rizieri Buonopane.

Sempre in tale ottica, il team ha dato vita anche all’Unità di missione “Green Communities della Provincia di Avellino”, per accompagnare le Amministrazioni comunali irpine lungo l’intero ciclo di vita per la costituzione e l’implementazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

L’unità sarà un punto di riferimento del territorio, in qualità di help desk di primo livello, per sostenere ed incentivare progetti pilota, intercettando, anche, nuovi finanziamenti per le Green Communities della Provincia di Avellino, promuovere attività di formazione e comunicazione per facilitare i processi di costituzione delle CER, supportare il territorio nell’implementazione delle azioni delle CER.