PNRR, Barone (Lega): “Oltre 4,9 mln di euro per gli enti locali irpini. Trasformarli in servizi per la cittadinanza”

«La pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione delle risorse destinate a far fronte alle esigenze indifferibili e urgenti degli interventi PNRR rappresenta un segnale concreto dell’attenzione del Governo verso gli enti locali. Si tratta di fondi preziosi che consentiranno di completare numerosi cantieri e di conseguire gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Lo dichiara Luigi Barone, commissario provinciale della Lega in Irpinia, commentando il decreto con cui sono stati ammessi a finanziamento 97 interventi per un importo complessivo di oltre 19,7 milioni di euro, con ulteriori opere ammesse con riserva in attesa della conclusione delle verifiche istruttorie.

«Per la provincia di Avellino – prosegue Barone – arrivano complessivamente 24 finanziamenti, per un valore di 4.904.468,76 euro. Le risorse riguardano i Comuni di Pietrastornina (€70.000), San Martino Valle Caudina (€250.000), Serino (€109.137 e €275.000), Caposele (€165.000 e €34.647), Montecalvo Irpino (€150.000), Santa Lucia di Serino (€125.000), Monteforte Irpino (€144.000), Montella (€400.000), Capriglia Irpina (€310.000), Monteverde (€30.000), Castelvetere sul Calore (€400.000), Cesinali (€120.000 e €115.000), Montefalcione (€370.155), Cervinara (€333.408,49), Santo Stefano del Sole (€70.000), Avella (€134.400), Chiusano di San Domenico (€50.000), Montefredane (€70.000), Mugnano del Cardinale (€378.721,27) e la Provincia di Avellino con due interventi da €400.000 ciascuno.»

«È il risultato – aggiunge Barone – del lavoro svolto dalle amministrazioni locali e dell’attenzione che il Governo continua a riservare ai territori, mettendo a disposizione strumenti utili per superare le criticità economiche che rischiavano di rallentare la conclusione dei lavori.»

«Adesso – conclude Barone – è fondamentale che tutti gli enti beneficiari rispettino i cronoprogrammi dichiarati e i termini imposti dal PNRR. La sfida è trasformare rapidamente queste risorse in opere completate e servizi migliori per i cittadini. La Lega continuerà a sostenere i sindaci e le amministrazioni affinché nessuna occasione di sviluppo venga perduta e ogni euro disponibile produca benefici concreti per le comunità locali e per l’Irpinia.»