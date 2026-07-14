Carcere di Sant’Angelo dei Lombardi, sequestrati 500 grammi di droga

Colpo alla droga anche dietro le sbarre. Gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, diretta dal Direttore e coordinati dal Comandante del Reparto, hanno sequestrato circa 500 grammi di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata resa nota dall’USPP – Unione Sindacale Polizia Penitenziaria, con una nota del delegato regionale Maurizio Repola.

Il sequestro è avvenuto a seguito di mirati controlli e dell’attività di vigilanza svolta dal personale all’interno dell’istituto santagiolese

“Ancora una volta i nostri agenti dimostrano grande professionalità e attenzione” – dichiara Maurizio Repola – “circa 500 grammi di droga in meno nelle strade e dentro il carcere. È uno scacco matto a chi tenta di alimentare il mercato dello spaccio. Ribadiamo la necessità di dare al personale strumenti e organici adeguati per continuare a garantire sicurezza”.

“Esprimo apprezzamento” – conclude Repola – “al Direttore, al Comandante e a tutto il personale per il lavoro svolto. È il risultato di un controllo costante e capillare”.