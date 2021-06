Play off – Verso la sfida dell’Euganeo: lupi senza tre titolari. Arbitra il signor Cosso di Reggio Calabria

Michele De Leo – E’ in programma domani sera alle 20 e 45 il fischio di inizio della semifinale di andata dei play off di serie C. Il match sarà visibile in chiaro sulle frequenze di Rai Sport. I lupi saranno di scena allo stadio Euganeo di Padova contro la corazzata guidata da Mandorlini che ha chiuso in testa il girone B, a pari punti con il Perugia, perdendo la promozione per gli scontri diretti. Il match sarà diretto dal signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Roberto Fraggetta della sezione di Catania e Mattia Massimino della sezione di Cuneo. Il quarto ufficiale, invece, sarà il signor Claudio Panettella della sezione di Gallarate. Il tecnico dei biancoverdi Braglia dovrà fare a meno di tre titolari, tutti fermati dal giudice sportivo per una giornata: Salvatore Aloi, espulso nella gara del Druso di Bolzano, Julian Illanes, ammonito nel ritorno del secondo turno nazionale e già in diffida, i Francesco Forte. Quest’ultimo è stato fermato dal giudice sportivo, unitamente ad Emanuele Pio Adamo, per aver pronunciato un’espressione blasfema nel corso del match del Druso. Nessuno squalificato, invece, tra le fila del Padova che avrà, però, ben tre giocatori in diffida: l’ex Andrea Dini ma anche Ronaldo, l’eroe dell’ultimo turno play off che ha evitato l’eliminazione contro il Renate, e Cosimo Chiricò.