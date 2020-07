Plastic Free. Venerdì 24 Luglio webinar informativo per la tutela dell’ambiente sulla piattaforma ZOOM

Plastic Free July è un movimento globale che aiuta milioni di persone a far parte della soluzione all’inquinamento da plastica, in modo da poter avere strade, oceani e comunità più pulite.

La produzione mondiale di plastica è passata dai 15 milioni del 1964 agli oltre 310 milioni attuali. Ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani del mondo e, ad oggi, si stima che via siano più di 150 milioni di tonnellate di plastica negli oceani. Se non si dovesse agire per invertire la tendenza, proseguendo con i trend attuali, gli oceani potranno avere nel 2025 una proporzione di una tonnellata di plastica per ogni 3 tonnellate di pesce mentre nel 2050 avremo, in peso, negli oceani del mondo, più plastica che pesci.

Per questo i volontari de La Via della Felicità della Campania hanno deciso di organizzare un webinar gratuito informativo intitolato “E’ possibile contribuire ad un pianeta più pulito?”, che ha lo scopo di informare su quali sono i comportamenti da evitare per ridurre l’uso, anzi l’abuso della plastica.

Ad accompagnare il responsabile de La Via della Felicità, ci sarà Teresa Agovino, Ingegnere Ambientale e Consulente di Turismo Sostenibile, che da anni porta avanti iniziative per la salvaguardia dell’ambiente.

I volontari vogliono ricordare le parole dell’autore della guida al buon senso La Via della Felicità, L. Ron Hubbard che scrisse: “L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.”

Il webinar si terrà Venerdì 24 Luglio alle ore 19:00 sulla piattaforma ZOOM. Per ricevere il link di partecipazione contatta il numero 393.287.9569 (Pascal).