PiùEuropa Avellino, il 21 marzo parte il Comitato Irpino per il Sì al Referendum

Venerdì 21 marzo, alle 18:00, presso il circolo Avionica in via Cristoforo Colombo 16 ad Avellino, si terrà la presentazione del Comitato Irpino per il SÌ al Referendum Cittadinanza.

Cosa dice il quesito e che differenza c’è con ius soli e ius scholae? Dimezzando gli anni di residenza legale si regala la cittadinanza? Come funziona nel resto d’Europa?

Queste le domande sulle quale interverranno Filippo Blengino (Segretario nazionale di Radicali Italiani) e Matteo Hallissey (Presidente nazionale di Più Europa e Radicali Italiani). Parteciperanno i rappresentanti dei partiti e delle associazioni che sostengono il SÌ al referendum (Partito Democratico, Sinistra Italiana, ARCI, LIBERA), tra i quali Maurizio Acerbo, Segretario Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista.

“Siamo consapevoli che, troppe volte, alla politica è mancato il coraggio di andare fino in fondo – dichiarano da PiùEuropa Avellino – “e che i tentativi di iniziativa parlamentare si sono spesso esauriti senza risultati concreti. Ma ora abbiamo, insieme, l’opportunità di dimostrare che un’ltalia più unita, più libera e giusta è possibile”.