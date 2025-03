“Le Iene” in Irpinia per seguire il caso dell’anziano scomparso dalla Rsa e trovato senza vita

FONTANAROSA- L’inviato del programma Mediaset “Le Iene” Giulio Golia ha curato il servizio dal titolo “Si può morire così?”, relativo all’allontanamento dalla Rsa di Parolise di Raffaele Petroccione e alla sua tragica fine, rinvenuto privo di vita nelle campagne del vicino comune di Salza Irpina. L’intervista ai familiari dell’ottantaquattrenne scomparso e deceduto, che hanno ricostruito quello che e’ avvenuto nei pochi giorni in cui era stato ospitato nella struttura di Parolise. Le immagini del buco da dove l’anziano si sarebbe dileguato, facendo perdere le sue tracce e il silenzio di operatori e dirigente della struttura, che non hanno risposto alle domande di Golia, trincerandosi dietro ad un: ci sono indagini in corso, siamo sereni.