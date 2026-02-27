Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha celebrato la Prima Festa Istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione dell’anniversario della fondazione del Corpo, avvenuta il 27 febbraio 1939. L’evento, intitolato “Lì dove serve”, si è svolto a partire dalle ore 10 presso il Conservatorio Domenico Cimarosa.

La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione e condivisione sui valori che guidano l’operato quotidiano dei Vigili del Fuoco, impegnati nella tutela della vita umana, dei beni e dell’ambiente, garantendo soccorso tecnico urgente con professionalità, spirito di sacrificio e senso dello Stato. L’evento ha anche voluto ricordare la storia e l’identità del Corpo, rinnovando il legame con il territorio e con la cittadinanza.

Alla manifestazione hanno partecipato autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle istituzioni e del mondo del volontariato, insieme a cittadini e studenti invitati a conoscere più da vicino il lavoro dei caschi rossi.

Durante la cerimonia sono stati presentati i dati degli interventi del 2025: 7.116 in totale, tra cui 1.513 aperture di porte e finestre, 1.275 bonifiche da insetti, 1.059 incendi, 925 incendi di vegetazione, 465 dissesti statici, 312 soccorsi a persone, 307 fughe di gas, 263 servizi di assistenza e 225 danni d’acqua.

Particolarmente sentito è stato il messaggio della comandante provinciale, Alessandra Rilievi, che ha sottolineato l’importanza di far conoscere alla cittadinanza e alle scuole la vasta gamma di competenze del Corpo, oltre la semplice lotta agli incendi: “La fragilità del territorio ci impone interventi di diversa natura nel soccorso. La tecnologia si è evoluta, ma il cuore del nostro lavoro resta l’umanità dei Vigili del Fuoco. Il Comando non deve essere percepito come un semplice ufficio pubblico, ma come un presidio di sicurezza, parte integrante della comunità”.

Presente anche il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che ha dichiarato: “È la prima festa istituzionale. Sono 87 anni dalla fondazione del Corpo dei Vigili del Fuoco. È un’occasione importante, un giusto riconoscimento per il lavoro che svolgono, soprattutto in un territorio come quello irpino, dove hanno sempre avuto un ruolo essenziale”.