L’ex sindaca Nargi archiviata nell’inchiesta Dolce Vita: oggi profonda soddisfazione

AVELLINO- Dopo che il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Avellino Giulio Argenio ha emesso il decreto di archiviazione del procedimento penale a carico della Dott.ssa Laura Nargi e di altre 21 persone, la posizione dell’ex sindaca Nargi, come si legge in una nota del suo legale, il penalista Costantino Sabatino: “è stata definita una volta per tutte: come peraltro dalla stessa sempre ribadito sin dall’inizio delle indagini, e come si può evincere dal decreto di archiviazione, la Nargi non ha “mai assunto una decisione, un ruolo di gestione, organizzazione o comunque una condotta che sia stata utile e volta alla realizzazione dei reati”. Osserva il legale, l’avvocato Costantino Sabatino: “Nargi Laura non ha commesso né ha concorso nella commissione di alcun reato. L’ex sindaco di Avellino ha sempre espresso piena fiducia nell’operato della magistratura, tenendo un comportamento collaborativo e volto alla pronta definizione della vicenda che l’ha riguardata, sin dal momento in cui ha chiesto espressamente di sottoporsi ad interrogatorio nell’ottobre del 2024, allorquando non era nemmeno a conoscenza degli atti di indagine a proprio carico: una scelta, questa, decisamente coraggiosa, che ha dimostrato la propria piena consapevolezza di essere estranea a qualsivoglia accusa. Pare appena il caso di ricordare come la Nargi nel corso di questi ultimi anni sia stata vittima di una vera a propria “macchina del fango”, senza però mai cedere di fronte alle ingiuste accuse mosse, mantenendo nonostante tutto il proprio garbo istituzionale ed il proprio contegno comportamentale. Oggi non possiamo che esprimere profonda soddisfazione di fronte all’esito della vicenda processuale che ha visto l’ex sindaca Nargi suo malgrado protagonista, esito da noi atteso da tempo e nel quale abbiamo sempre creduto”.