Pistola e mitra per una spedizione punitiva per i debiti della droga: arrestato Marino

E’ finito in carcere all’alba di oggi anche l’altro ras della droga a cavallo tra Altavilla Irpina e il Sannio, in particolare Benevento. Gli agenti della Squadra Mobile di Benevento hanno eseguito la misura cautelare in carcere chiesta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli (a coordinare le indagini il pm Henry Jhon Woodcock) ed emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Mariano Sorrentino nei confronti del cinquantunenne Roberto Marino di Altavilla Irpina, che insieme ad altri quattro soggetti e’ accusato di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio che da Napoli, attraverso Altavilla Irpina, riforniva le piazze di spaccio del beneventano. Oltre all’accusa di partecipazione all’associazione, che e’ stata ricostruita dalle indagini della nei confronti di Marino e’ contestata anche quella di tentata estorsione nei confronti di un pregiudicato di Benevento. Sarebbe stato proprio Marino il mandante del raid punitivo scattato il 5 dicembre del 2022 a Benevento. Nella mattinata di quel giorno, sarebbero giunti a Benevento due giovani legati a Marino, Sabato F. (finito in carcere) e Gennaro F (finito ai domiciliari), avrebbero raggiunto la vittima del raid all’interno della sua abitazione e lo avrebbero colpito, in particolare Sabato F, con il calcio della pistola, procurandogli una lesione refertata di 5 giorni, mentre l’altro ragazzo “vigilava” imbracciando un mitra “Uzi” . Tutto per un debito di droga, cocaina e hashish di 32.500 euro. Per questo motivo sono accusati di tentata estorsione, detenzione di armi e lesioni. I tre, difesi dagli avvocati Alberico Villani, Gerardo Santamaria e Valeria Verrusio, dovranno comparire nei prossimi giorni davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia.