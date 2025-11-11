Nel Calendario Storico dell’Arma c’è anche l’Irpinia e la lotta dei Carabinieri alle truffe

Gli eroi del quotidiano. Questo il tema del Calendario 2026 dell’Arma dei Carabinieri, dove c’è anche una tavola, quella del mese di maggio, dedicata all’Irpinia. Ecco il testo, dalla penna di Maurizio De Giovanni: Nusco (AV). Scoperta dai Carabinieri una truffa ai danni di due anziane. Non ne sanno più molto, di quello che succede. Certo, guardano la televisione e sentono parlare la gente: ma vivono nel loro mondo, 2 il loro mondo e il paese. Dove tutti le conoscono e tutti gli vogliono bene, e loro amano la famiglia; e più di tutto i nipoti, perché i nipoti sono il futuro. Percio quando gli arriva la telefonata del nuovo direttore dell’ufficio postale, questo dice di essere, che gli comunica che gli amatissimi nipoti sono nei guai e che devono procurare tremila euro in contanti per aiutarli, le due nonnine lo farebbero immediatamente. Ma hanno ascoltato la campagna “Difenditi dalle truffe”, e si sono annotate il numero verde da fare. Subito, nell’eventualità ci fosse qualcuno che vuole mettere le mani sui risparmi di una vita. Ed è cosi che i carabinieri sono messi in grado di muoversi,e di trovare il sedicente direttore dell’ufficio postale che se ne sta in un’auto a noleggio col suo complice, e col telefono che ha ancora in memoria numero delle nonnine che sono anziane, sì, ma che ascoltano le indicazioni di chi realmente le vuole proteggere. Ed è cosÌ che ladri finiscono in galera. Ladri del bene più prezioso del mondo. Ladri di fiducia.