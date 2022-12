Pino Irpino, pronta a partire la carovana della solidarietà

Dopo settimane di attesa e preparazione è pronta a partire la carovana solidale del Pino Irpino. Un’iniziativa unica nel suo genere che vede un gruppo di ragazzi attraversare in

quattro giorni tutti i 118 comuni della Provincia di Avellino.

Accorciare le distanze geografiche e sociali per raccontare le comunità, questa la traccia di

quest’anno che, insieme al manifesto, #irpiniativogliobene, rinsaldano il legame tra gli irpini e la loro terra.

Il primo giorno, giovedi 8 dicembre, saranno 25 le piazze in cui si fermerà il Pino Irpino da

Bonito a Caposele, dalle 8.00 alle 22.00 incontrando persone, associazioni, istituzioni e

rinnovando, in soli sette minuti di sosta, quella che è diventata una tradizione del Natale in

Irpinia.

Fondamentale l’impegno dei comitati di accoglienza per la raccolta solidale: Pasta, Biscotti e

altri prodotti derivati del grano che saranno redistribuiti sul territorio dalla rete del Banco

Alimentare Campania che con queste donazioni sosterrà anche gli sfollati di Ischia. Intanto tante le attività in ogni tappa: dalla raccolta e la lettura delle “storie sotto l’albero”, testimonianze delle comunità, al Palio Irpino dove i comitati saranno chiamati a scendere in

piazza con “costumi” storici o delle tradizioni locali.

Gli organizzatori, invece, lasceranno a ciascun comitato l’opera “Futuro Presente” dell’artista irpino Emiliano Stella, come buon auspicio per il futuro insieme a una speciale capsula.

La Texture Stereolitografia di Fabio Pirone con Incubatore Sei hanno pensato di realizzare

in stampa 3D un piccolo cofanetto biodegradabile che contiene semi che contribuiranno a

far fiorire un’aiuola in ogni comune.

LE TAPPE DI GIOVEDI 8 DICEMBRE 2022 GIORNO 1

BONITO 8.00 MELITO IRPINO 8.31 ARIANO IRPINO 9.03 MONTECALVO IRPINO 9.36 CASALBORE 10.19 GRECI 11.04 MONTAGUTO 11.41 SAVIGNANO IRPINO 12.07 VILLANOVA DEL BATTISTA 12.52 ZUNGOLI 14.02 SCAMPITELLA 14.41 LACEDONIA 15.19 BISACCIA 15.54 AQUILONIA 16.31 MONTEVERDE 17.04 CALITRI 17.51 SANT’ANDREA DI CONZA 18.21 CONZA DELLA CAMPANIA 18.39 CAIRANO 19.04 ANDRETTA 19.33 TEORA 20.14 SENERCHIA 21.02 CALABRITTO 21.29 CAPOSELE 22.00