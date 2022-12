Pietrastornina, presepe vivente nel borgo

Presepe vivente nel borgo: è l’iniziativa organizzata per il 30 dicembre a Pietrastornina, nell’ambito della rassegna “Natale in Pietra 2022”, dalla Pro Loco, in collaborazione con Aes Starza Country, Ritmo Caliente, Asd Pietrastornina People, Acli, circolo socio-culturale Petra Strumilia, Associazione Teatranti di Pietra, con il patrocinio del Comune.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice del borgo sopra l’Isca, una delle cosiddette “contrade a monte”, che fanno da corona al nucleo della caratteristica rupe del paese, a partire dalla 17.00. Saranno allestiti anche stand gastronomici con prodotti tipici locali.

“Il nostro obiettivo – ha affermato il presidente della Pro Loco di Pietrastornina, Mario D’Andrea – non solo è rendere partecipe l’intera comunità del significato e del clima delle festività natalizie, ma anche far conoscere il più possibile le bellezze del territorio, a cominiciare dai vecchi borghi, in parte abbandonati, valorizzando energie, risorse e prodotti del posto. Auspichiamo, quindi, una ampia partecipazione di visitatori, che come sempre saranno accolti con grande ospitalità e sicuramente non resteranno delusi. Per il futuro intendiamo proseguire su questa strada, dando spazio e visbilità anche agli altri borghi di Pietrastornina”.