Coronavirus, muore un 77enne al “Frangipane” di Ariano Irpino. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri L’uomo, residente in provincia di Avellino, era ricoverato in Area Covid dell’ospedale della città del Tricolle. Attualmente, presso il nosocomio arianese – secondo i numeri forniti dall’azienda sanitaria locale – sono ricoverate 13 persone che hanno contratto il virus. Sono tutte in degenza ordinaria.

Per quanto riguarda il numero di positivi in provincia di Avellino, su 272 tampono che sono stati processati nel giorno di Santo Stefano, sono 74 coloro i quali hanno il coronavirus. Ad Avellino sono 15 i positivi, 8 a Grottaminarda.