Pietrastornina, nuove opportunità di sviluppo economico e demografico

Il piccolo centro irpino all’ombra del caratteristico sperone di roccia rientra, infatti, fra i “Comuni Marginali” destinatari del Fondo previsto dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale a favore dei territori particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.

A Pietrastornina spetteranno 107.968,50 € per le annualità 2021-2023 da impiegare sulle tre linee di intervento delineate dal Ministero:

adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali;

concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole;

concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario).

“Per l’anno in corso lo stanziamento previsto è pari ad € 35.989,50” precisa il Sindaco Dott. Amato Rizzo, “di cui € 25.989,50 per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel nostro territorio e i restanti 10.000 € a favore di coloro che trasferiranno la propria residenza e dimora abituale a Pietrastornina”.

“Per il nostro centro, vittima anch’esso, come il resto dell’Irpinia, della fuga dei giovani”, conclude il primo cittadino “queste somme possono rappresentare un importante segno di ripresa e una sorta di iniezione di fiducia per i nostri concittadini. Non solo: con l’intervento rivolto alle residenze riusciamo a supportare chi intende stabilire a Pietrastornina la propria dimora abituale, premiando soprattutto l’iniziativa degli under 40”

Per l’attuazione del programma di spesa, il Comune di Pietrastornina ha scelto di avvalersi del supporto di Projenia SCS, società specializzata nell’assistenza e consulenza tecnico-amministrativa a favore dei Comuni e degli Enti Pubblici Locali nell’effettuazione di Programmi di sviluppo locale finanziati a valere di Fondi Pubblici.

I Bandi con la relativa modulistica sono visionabili e scaricabili dal sito del Comune di Pietrastornina, dalla Home Page, ai link https://www.pietrastornina.asmenet.it/index.php?action=index&p=305&art=1325 e https://www.pietrastornina.asmenet.it/index.php?action=index&p=305&art=1324.

Vi è possibilità di partecipare ad entrambe le linee di intervento presentando la propria istanza entro le ore 14:00 del 10.02.2023