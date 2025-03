Pietrastornina, presentazione del libro “Come un cuore d’Africa – diario di un viaggio” di Mario Altavilla

Il 15 Marzo, alle ore 18.30, presso la sala consiliare del comune di Pietrastornina, sarà presentato il libro “Come un Cuore d’Africa – diario di un viaggio” di Mario Altavilla, edito da Delta3 Edizioni.

“Un’esperienza di viaggio che diventa un’esperienza di vita vera e a passi lenti ti si attacca all’anima. Un diario di emozioni, sentimenti, riflessioni per una gioia vissuta di cui si sa rendere grazie. Le cose belle accadono per caso o forse accadono quando siamo pronti per viverle e dare loro un senso che ci apparterrà per sempre. Un incontro non programmato, accidentale, diventa l’occasione per realizzare un sogno. È così che inizia il viaggio, un viaggio in una terra lontana e complessa che conserva ancora un’umanità straordinaria, essenziale, al punto da trasformarsi in una delle esperienze più significative della vita.

All’incontro saranno presenti il sindaco dott. Amato Rizzo, il parroco don Giovanni Panichella, la consigliera Angela Loredana Iuliano, l’assistente sociale del comune di Pietrastornina dott. Giuseppe Freda, la dirigente scolastica dell’ I.C. “Carlo Del Balzo” di S. Martino Valle Caudina prof.ssa Maria Pia Farese, la dott.ssa logopedista Mariateresa Miranda e un cittadino del Burundi Flavien Nduwumuremyi. A moderare sarà la prof.ssa Angela Vitale, che dialogherà con l’autore del libro.

L’obiettivo della presentazione è riuscire a raccogliere una generosa quantità di fondi, offerti come un dono prezioso, da devolvere in beneficenza per sostenere bambini e adolescenti in Camerun.