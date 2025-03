Greci e Montaguto vincitori del Premio ELoGE: domani la cerimonia

Nell’ambito del “Programma ELoGE (European Label of Governance Exellence)” i Comuni di Greci e Montaguto sono risultati tra i vincitori del Premio ELoGE, come determinato dalla Commissione di Valutazione riunitasi il 10 febbraio. L’evento finale si terrà dal 7 al 9 marzo, con la cerimonia di premiazione nel pomeriggio di venerdì.

ELoGE è Marchio Europeo di Eccellenza della Governance, un Programma del Consiglio d’Europa che intende premiare le amministrazioni locali contraddistinte per un elevato livello di Buona Governance Democratica secondo 12 Principi Europei.

Nell’ambito di questa importante iniziativa AICCRE – Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa – è l’Ente accreditato dal Consiglio d’Europa per supportare le amministrazioni locali nell’attività di diffusione delle buone pratiche che i singoli enti mettono già in atto, dando concreta evidenza di come molte attività degli enti locali stessi siano conformi ai contenuti del “Programma ELoGE”.

In una dichiarazione, i Sindaci di Greci e Montaguto, Nicola Norcia e Marcello Zecchino, hanno commentato: “Ricevere questo importante riconoscimento è un onore oltre che motivo di orgoglio che ci stimola a fare sempre meglio in un’ottica di un’azione amministrativa improntata alla partecipazione e condivisione. Sentiamo il dovere di ringraziare AICCRE, nella persona del Segretario Generale Oreste Ciasullo, quale interlocutore operativo durante il percorso formativo per la diffusione dei 12 Principi europei di Buona Governance democratica.”