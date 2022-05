Pietrastornina, il circolo PetraStrumilia presenta il secondo concorso “Prof. Mario Piantedosi”

La cultura ha un compito fondamentale all’interno della società, soprattutto oggi in un mondo sempre più globalizzato. Il circolo socio-culturale PetraStrumilia, presieduto dal Prefetto dott. Matteo Piantedosi, ha voluto prestare un’attenzione particolare ai giovani.

La seconda edizione del concorso a premi ‘prof. Mario Piantedosi’, anche quest’anno, vuole premiare i giovani più meritevoli e volenterosi che con i propri elaborati dimostrano amore per il sapere e rispetto delle regole.

L’appuntamento è per sabato 28 maggio alle ore 17.30 presso la sede della Comunità Montana del Partenio a Pietrastornina. Fedele e attento compagno di viaggio, Geronimo Stilton in “pelliccia e baffi” sarà ospite d’eccezione dell’evento con la sua “mamma” Elisabetta Dami.

Agli studenti sarà distribuito il volume “Il Piccolo Libro della Costituzione” di Geronimo Stilton, edito da Piemme-Mondadori Libri che sarà presentato, in collaborazione con Atlantyca Entertainment, da Geronimo stesso, guida preziosa per i suoi piccoli fan alla Costituzione del nostro Paese. Il testo si fregia della PREFAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA.

La Commissione:

Presidente dott.ssa Elisabetta De Felice (viceprefetto)

Componenti dott.ssa Mariangela Perito (psicologa)

Dott.ssa Ivana Picariello (giornalista)

Gli obiettivi del concorso a premi rappresentano la mission del Circolo socio-culturale PetraStrumilia che intende custodire storie e identità, raccontando tradizioni lontane per promuovere nuove forme di incontro e convivenza per un futuro sempre più ampio e diversificato. E, ancora una volta, i protagonisti assoluti del presente, nonché del futuro, sono i giovani, ideatori privilegiati di un mondo sempre più vario e interessante.

Per chiunque non possa partecipare, l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook.com/Strumilia