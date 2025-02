Pietrastornina ha celebrato i Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Biagio Vescovo e Martire

Le condizioni avverse del tempo non hanno scoraggiato i fedeli della Parrocchia Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, e coloro provenienti dai paesi vicini, a testimoniare la devozione al Santo Patrono San Biagio Vescovo e Martire.

Una catechesi sulla speranza è stato il tema che ha tenuto Padre Angelo Piscopo, nei giorni del triduo di preparazione ai festeggiamenti, con la partecipazione dei bambini e delle associazioni delle confraternite del coursillos.

La Speranza è la porta del nostro cuore che dobbiamo aprire a Cristo, ha ricordato Mons.Pompilio Cristino, nella Santa Messa Solenne presieduta al ritorno della Processione, durante la quale il sindaco dott. Amato Rizzo ha consegnato la Chiave e ha acceso la lampada al Santo Patrono come pellegrini di speranza, nel testimoniare la presenza di Cristo luce del mondo.

È una festa tanto sentita e partecipata dalla comunità, che si ritrova a celebrare il suo Santo Patrono ogni anno in due momenti, a Febbraio la parte religiosa e ad Agosto oltre la festa religiosa è associato anche il programma civile, per dar modo ai tanti che ritornano dalle zone in cui vivono per lavoro o per studio, di celebrare insieme alla propria comunità, ai propri cari, la forte devozione a San Biagio.

Domenica 9 Febbraio alle ore 11.00 si terrà la Santa Messa di ringraziamento, ed al termine il rito della salita solenne della Sacra Immagine di San Biagio, che dall’altare maggiore sale al suo trono.

Don Giovanni ringrazia le autorità civili e militari, i sacerdoti che hanno presieduto le celebrazioni eucaristiche Padre Angelo Piscopo, Don Stefano di Matteo, Don Donato della Pietra e la presenza di Don Michele Sbordone, Padre Francesco Minucci e Don Salvatore Meoli. Grazie ai gruppi parrocchiali e a tutti i fedeli di Pietrastornina.