Benevento, è vicinissimo il cambio in panchina: Michele Pazienza il nuovo tecnico

Il Benevento sembra essere vicinissimo a un cambio in panchina, dopo i risultati ottenuti nelle ultime partite, che hanno visto la squadra di Vigorito ottenere tre pareggi in quattro partite e subire un pesante ko contro il Potenza. La formazione sannita, che ambisce a restare competitiva nella parte alta della classifica, non intende perdere ulteriore terreno e ha deciso di agire prontamente per cambiare marcia.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo allenatore dovrebbe essere Michele Pazienza, attuale tecnico dell’Avellino. Quella che inizialmente sembrava essere solo un’idea sta prendendo sempre più corpo, e a meno di colpi di scena, Pazienza è destinato a sedersi sulla panchina delle “Streghe”. Il tecnico, dovrà però prima rassegnare le sue dimissioni dalla squadra irpina per intraprendere questa nuova avventura.