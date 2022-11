A Pietradefusi sfila anche miss Irpinia 2022

Torna “Nozze d’Autore”, Fiera Sposi e Show finale con defilè, sabato 26 e domenica 27 novembre. Questa volta l’evento imperdibile per tutti i futuri sposi sarà ospitato da Torre in Pietra il Castello a Pietradefusi. Madrina e conduttrice Manila Nazzaro.

Domani, domenica 27, sfilerà anche miss Irpinia 2022 Sabina Faccadio, atripaldese doc.

Una grande vetrina sul settore sposa e su tutto quanto ruota intorno all’organizzazione del matrimonio a cura della Tordiglione Fashion Model Agency Production che anche per questa settima edizione vede la partecipazione di espositori provenienti non solo dalla Campania ma anche dal Molise e dalla Puglia.

Taglio del nastro dell’evento sabato 26 alle ore 16,00 con il Sindaco di Pietradefusi, Gaetano Musto. Fino alle 21,30 sarà possibile visitare l’esposizione dei numerosi artigiani, commercianti, piccoli e medi imprenditori, che hanno aderito all’iniziativa portando le proprie proposte per l’organizzazione del matrimonio perfetto e per l’allestimento della casa dei propri sogni: abiti da sposa, da sposo e da cerimonia per gli invitati e poi acconciatura e make up, servizio fotografico, ristorazione e catering, addobbo floreale, bomboniere, confettata, viaggio di nozze, auto da cerimonia ed anche elettrodomestici e complementi d’arredo.