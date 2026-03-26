Forno crematorio a Pietradefusi, ritirata richiesta di sospensiva da parte dei ricorrenti

Il Comune di Pietradefusi, nella persona del Sindaco Gaetano Musto, ha diffuso un comunicato per informare e chiarire – a scanso di equivoci e “ricostruzioni fantasiose di qualche giornalista” che, a seguito del ricorso avverso la sentenza del TAR Campania sezione Salerno, che aveva visto soccombere i ricorrenti Domicella srl, la Regione Campania, e l’associazione aps i Santangiolesi contro il comune di Pietradefusi, per il project financing del forno crematorio, sentenza in cui il TAR ha legittimato appieno l’operato della scrivente amministrazione, stamane a Roma si è tenuta l’udienza per la richiesta di sospensiva dell’efficacia della sentenza del TAR.

L’udienza è con la richiesta di ritiro dell’Istanza di sospensiva dell’efficacia della sentenza TAR, da parte di Domicella srl e dei santangiolesi. Infatti in dibattimento è emersa chiara l’improcedibilità del ricorso.

Domicella srl e gli altri hanno chiesto la fissazione del merito per evitare una clamorosa debacle, ottenendo solo un allungamento dell’agonia, agonia che serve ad alimentare vane speranze.

Nel frattempo l’iter di assegnazione della gara prosegue e si spera di dare presto inizio ai lavori, sicuramente prima dell’estate.