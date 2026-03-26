Forno crematorio a Pietradefusi, ritirata richiesta di sospensiva da parte dei ricorrenti

Il Comune di Pietradefusi, nella persona del Sindaco Gaetano Musto, ha diffuso un comunicato per informare e chiarire – a scanso di equivoci e “ricostruzioni fantasiose di qualche giornalista” che, a seguito del ricorso avverso la sentenza del TAR Campania sezione Salerno, che aveva visto soccombere i ricorrenti Domicella srl, la Regione Campania, e l’associazione aps i Santangiolesi contro il comune di Pietradefusi, per il project financing del forno crematorio, sentenza in cui il TAR ha legittimato appieno l’operato della scrivente amministrazione, stamane a Roma si è tenuta l’udienza per la richiesta di sospensiva dell’efficacia della sentenza del TAR.
L’udienza è con la richiesta di ritiro dell’Istanza di sospensiva dell’efficacia della sentenza TAR, da parte di Domicella srl e dei santangiolesi. Infatti in dibattimento è emersa chiara l’improcedibilità del ricorso.
Domicella srl e gli altri hanno chiesto la fissazione del merito per evitare una clamorosa debacle, ottenendo solo un allungamento dell’agonia, agonia che serve ad alimentare vane speranze.