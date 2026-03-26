Forza Italia, D’Agostino: “Al Senato, Stefania Craxi unisce esperienza e visione. A Gasparri la nostra gratitudine”

“Stefania Craxi alla guida del gruppo di Forza Italia al Senato è una scelta che unisce esperienza, autorevolezza e visione. Una donna che ha costruito il suo percorso politico con pazienza e coerenza, diventando nel tempo una delle voci più riconosciute e ascoltate della nostra coalizione, in particolare sui grandi temi della politica estera. A lei rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà guidare il gruppo al Senato con la stessa determinazione con cui ha sempre affrontato le sfide più complesse.” Lo dichiara Angelo Antonio D’Agostino, responsabile nazionale del Dipartimento Innovazione e Sviluppo di Forza Italia e Segretario provinciale di Avellino.

“Voglio rivolgere, al contempo, un pensiero di gratitudine al senatore Gasparri che – aggiunge D’Agostino – ha guidato il gruppo al Senato con il piglio del combattente e l’animo del militante vero. Lo ringraziamo per tutto ciò che ha dato, sapendo che la sua voce continuerà a essere preziosa per Forza Italia e per il Centrodestra.”

“Forza Italia – chiude D’Agostino – è un partito vivo, capace di rinnovarsi e di guardare lontano senza mai perdere la propria identità.”