Pietradefusi incontra Apple Pie: “I rapporti affettivi all’interno della comunità LGBTI+”

Un appuntamento dal titolo: “L’ Amore merita: i rapporti affettivi all’interno della comunità lgbtqia+” tenutosi ieri 15 settembre alle ore 19:00 presso la Torre Aragonese a Pietradefusi (AV).

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Pietradefusi in sinergia con l’associazione Apple Pie di Avellino.

Apple Pie è un “luogo” per parlare di omosessualità a 360 gradi, perlustrandone ogni sfaccettatura. Nasce nel 2017 con la finalità di diffondere e sensibilizzare alla “cultura del rispetto”, esprimendo il proprio vissuto e aiutandosi attraverso il confronto.

Hanno partecipato e preso parola il Sindaco di Pietradefusi Gaetano Musto, il Presidente di Apple Pie Christian Coduto, il Vicepresidente Antonio De Padova, con la moderazione del Vicesindaco di Pietradefusi, Antonella Pontillo.

Durante l’incontro si è avuto il modo di parlare della realtà associativa e delle dinamiche familiari e lavorative, legate alla realtà LGBT, come il rapporto genitori/figli, la disforia di genere, i fenomeni di mobbing in ambito lavorativo e l’importanza dei Pride. Ogni persona presente, ha potuto portare a casa un seme, per fare la differenza nel proprio paese, aiutando l’altro ad avere il coraggio, che a volte manca.

Una vera e propria apertura al dialogo, quella di ieri sera, di diritti garanti e negati, di giovani, ai quali bisognerebbe educare a non giudicarsi, ma bensì a rispettarsi.

Il nostro è un mondo pieno di colori, detatti dalla diversità, pronto ad abbattare quei muri, e gridare a voce alta il coraggio delle proprie idee.

“C’è l’incapacità di trasferire a certe persone una base culturale per poter accettare –commenta il Sindaco Musto – spesso e volentieri, quello che loro definiscono diverso, ma molto probabilmente è uguale a se stesso. Pertanto, bisognerebbe partire da una base in cui finalmente togliamo dalla nostra idea il termine “diversità”, per riuscire ad essere uomini”.

“Noi di Apple Pie lgbtq+ Avellino, associazione aderente Arcigay, siamo davvero felici dell’evento di ieri sera. Il legame di stima e di affetto con Pietradefusi – afferma il Presidente Christian Coduto – si è creato alcuni anni fa, in occasione della giornata della salute e si è intensificato nel tempo. Basti solo pensare, che l’unione civile del nostro ex Presidente Antonio De Padova, è stata celebrata proprio in questo Comune. Vogliamo ringraziare il Sindaco Gaetano Musto e la Vicesindaco Antonella Pontillo per aver accolto immediatamemte e con tanto entusiasmo la nostra proposta di confrontarci su temi sempre delicati e importanti. Questo è il primo degli eventi che coinvolgeranno comuni “più piccoli”, dove la necessità di uscire allo scoperto e confrontarsi è un problema non sempre facile da affrontare- conclude Coduto”.