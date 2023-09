FOTO / Centro Dorso, sede nuova mission vecchia. “Ma 100 uomini d’acciaio non bastano”

Centro Dorso, sede nuova mission vecchia: formare un’adeguata classe dirigente, all’altezza delle tante sfide del Mezzogiorno e della nazione in generale. Perché, come amava ripetere il grande meridionalista, il problema del Sud non è soltanto del Sud, ma di tutta l’Italia.

Certo, i famosi cento uomini d’acciaio di dorsiana memoria oggi, forse, non basterebbero più. Ne è convinto Lucio D’Alessandro. Secondo il rettore dell’Università “Suor Orsola Benincasa”, ai giorni nostri ci vuole qualcosa in più della politica, serve una classe dirigente diffusa, una società civile consapevole del fatto che occorre puntare sullo studio e sulla formazione.

Casino del Principe, nel cuore di un centro storico che pian piano ad Avellino si rinnova, in una nuova sede che trasuda storia e cultura da tutti i pori, potrebbe essere la palestra giusta per giovani d’avanguardia, senza paura e senza pietà, sempre per restare al Dorso pensiero.