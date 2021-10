Attualità In Evidenza Primo Piano Piero Armenti: “Il mio viaggio a New York con la Campania nel cuore” E il bagno di folla coi fans al firmacopie/VIDEO 9 Ottobre 2021

Piero Armenti: “Il mio viaggio a New York con la Campania nel cuore” E il bagno di folla coi fans al firmacopie a Salerno

Piero Armenti è un giornalista “urban explorer” ma anche un imprenditore che dopo il dottorato all’Università Orientale di Napoli, ha deciso di partire per gli Stati Uniti.

New York è la città che lo conquista e dove fonda “Il mio viaggio a New York”: un tour operator inedito; soprattutto, uno spazio social in cui racconta la sua prospettiva sulla città più desiderata del mondo.

La sua narrazione attrae milioni di followers e, così, descrivendo la vita, gli usi, i costumi e il “cibo” tipico di questa grande città, crea uno stile unico, un “video diario” seguito quotidianamente sul web .

Oggi è uno degli italiani più influenti del web. Nel 2020 con Mondadori ha pubblicato il suo romanzo d’esordio Una notte ho sognato New York. Qualche giorno fa è tornato in Campania e ieri a Salerno, la città in cui è nato e vissuto da ragazzo, ha presentato il suo ultimo libro ”Se ami New York”.

Tanti fans che hanno aspettato in fila il loro turno per farsi autografare il libro. Enzo Costanza lo ha intervistato ed ha ascoltato anche le voci delle persone che sono venute a salutarlo, tra le quali c’erano anche molti bambini.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza