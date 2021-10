Attualità Filmato Ufo nei cieli della Campania 9 Ottobre 2021

Un ufo triangolare, è stato osservato da due paesi della Campania distanti una sessantina di chilometri. Si tratta di Cesa, in provincia di Caserta e Nocera Superiore e a Mondragone (Caserta), qualche ora prima.

Alle 19,40, a Cesa, due persone, padre e figlio, hanno puntato il loro telescopio verso l’emisfero nord, per osservare la costellazione di Andromeda situata, prospetticamente, non lontano da Pegaso. Si ritrovano, in un baleno, un oggetto bianco panna e molto luminoso, proprio sulla loro verticale, riuscendo ad inquadrarlo con il telescopio.

A questo punto restano sbalorditi: si trattava di uno splendido ufo triangolare, spesso avvistato in altre parti della terra. Ha percorso il cielo, in un baleno, circa un minuto, dileguandosi infine all’orizzonte.

Scena non dissimile, si è ripetuta dopo soli due minuti, a ben 45 chilometri di distanza, in linea d’aria, in provincia di Salerno, precisamente a Nocera Superiore. Quasi in fotocopia, una famiglia, composta da madre, padre e figlioletta, hanno visto un oggetto bianco sfrecciare in direzione nord – sud est, esattamente la stessa direzione dell’avvistamento di Cesa, che appariva “spigoloso”, come dimostrato dal video che la famiglia è riuscita a girare.

Quindi, confermando, di fatto, che si trattava dello stesso oggetto di Cesa, anche perchè tutto coincide: colore, quota, tempi dell’avvistamento, direzione dell’uap, stesso descrizione.

Infine, intorno alle tre di notte, qualche ora prima, un giornalista di Mondragone, ha filmato, durante un temporale, uno sconcertante ufo pulsante che ha evoluito per diversi minuti davanti all’uomo.

Il team del C.UFO.M., sotto la guida del suo Presidente Angelo Carannante, sta conducendo serrate indagini ed, un ricco articolo sui fatti ufologici, è postato sul sito ufficiale www.centroufologicomediterraneo.it, mentre su CUFOMCHANNEL, canale youtube del C.UFO.M. è stato postato un video che racchiude tutti e tre gli avvistamenti.