Picone: “La Provincia non esclude nessuno, pronti a incontrare il segretario dell’Ugl”

“La Provincia di Avellino non esclude nessuno. Anzi, l’impostazione che è stata data sin dal primo giorno del mio mandato è di apertura a tutti. E lo dimostrano le decine di amministratori, rappresentanti di associazioni e cittadini che quotidianamente raggiungono gli uffici di presidenza a Palazzo Caracciolo. Pertanto, sono ben lieto di confrontarmi con il segretario dell’Ugl, Costantino Vassiliadis e con ogni esponente di quella organizzazione sindacale”. È quanto dichiara il presidente della Provincia, Fausto Picone, in relazione al malcontento espresso dal segretario Vassiliadis per la mancata partecipazione all’incontro a Palazzo Caracciolo con i segretari di Cgil, Cisl e Uil.

“Resto sorpreso dalla presa di posizione del segretario Vassiliadis. I segretari di Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro attraverso una lettera congiunta. Invito che ho prontamente accolto con piacere – chiarisce il presidente Picone -. Pertanto, è bene ribadire, non è stato escluso nessuno e mai accadrà in futuro. È questa l’occasione per sottolineare che c’è la disponibilità al confronto con il segretario Vassiliadis e con l’Ugl già nei prossimi giorni, nella convinzione che è prezioso il contributo di ognuno e che solo remando tutti nella stessa direzione, potremo tentare di dare risposte alle vertenze che interessano il tessuto produttivo locale e provare a cogliere le opportunità di rilancio”.