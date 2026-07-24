Borgosalus, la camminata alla scoperta del Castello di Montoro

Montoro – La salute non è soltanto prevenzione e medicina. È anche movimento, cultura, memoria, socialità e cura del territorio. È questo il messaggio che arriva dall’11ª edizione di Borgosalus, la manifestazione che per 11 giorni porta al centro dell’attenzione il benessere della persona e della comunità.

La giornata di ieri ha unito attività fisica e valorizzazione del patrimonio storico con la Camminata della Salute, organizzata insieme alla Pro Loco Montoro e alla Pro Loco Borgo. Un percorso alla scoperta del Castello Longobardo di Montoro, pensato non solo come momento di aggregazione e promozione di corretti stili di vita, ma anche come occasione per riaccendere i riflettori sulla necessità di recuperare e valorizzare uno dei luoghi simbolo del territorio. L’iniziativa si è svolta in sintonia con l’impegno del “Comitato Recupero Castello Montoro” e ha avuto un importante valore educativo. Ai ragazzi che hanno partecipato è stata raccontata la storia del castello, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio culturale locale e renderle consapevoli del valore della memoria e della tutela dei luoghi. La giornata si è conclusa nella suggestiva atmosfera della location del Complesso Monumentale del Corpo di Cristo di Borgo con una serata coreutico-musicale dedicata a Massimo De Girolamo, ideatore e creatore di Borgosalus. Un omaggio attraverso la musica e la danza a colui che ha dato vita a un progetto capace di coniugare prevenzione, cultura e partecipazione.

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo weekend, che si preannuncia particolarmente intenso. Il programma proporrà appuntamenti dedicati alla prevenzione psicologica, alla prevenzione senologica, allo sport, alla medicina e alla fede, nel solco del tema scelto per questa edizione: “One Health: tra scienza e fede”. Il calendario si intreccerà inoltre con la giornata di riflessione dedicata a San Pantaleone, medico e martire e patrono della città. In questo contesto è atteso anche l’arrivo degli atleti della 58a Fiaccola di San Pantalone, che porteranno con sé un ulteriore messaggio di condivisione, impegno e partecipazione. Borgosalus entra così nel cuore della sua undicesima edizione con una proposta che guarda alla salute in modo globale. Una salute che nasce dalla prevenzione, ma anche dalla conoscenza, dall’attività fisica, dalla cultura, dalla fede e dalla capacità di una comunità di prendersi cura di sé e del proprio territorio. Undici giorni di eventi, un unico grande obiettivo: promuovere il benessere attraverso una visione integrata della persona e della comunità.