Attualità Picco di scommesse per Euro 2021: avrà conseguenze a lungo termine? 9 Luglio 2021

Il campionato Euro 2021 lascia il segno, non solo per le bellissime partite a cui abbiamo assistito in questi ultimi incontri in cui abbiamo visto l’Italia uscire vincente con grande capacità calcistica, ma anche per il picco di scommesse che si sono registrate dall’inizio dell’evento. In molti hanno voluto tentare la sorte attuando scommesse sui risultati delle partite. Questo fenomeno di risalita avrà un effetto a lungo termine? Crediamo sia del tutto probabile, non solo a causa di Euro 2021, ma per via del “ritorno alla normalità” anche dei punti scommessa che hanno ripreso la loro attività aprendo al pubblico.

Alcuni dati

Sono state oltre il milione le puntate effettuate solo in Italia. Il picco è stato raggiunto con la partita Italia-Svizzera che ha registrato ben 77.000 giocate. Le statistiche promettono bene non solo per l’ambito calcistico attualmente sotto i riflettori, ma anche per i giochi da casinò che spesso i portali per le scommesse includono. C’è ad esempio chi nell’attesa di una partita decide di divertirsi con le slot a tema calcistico, super divertenti e coinvolgenti sia a livello di suoni che di grafica. Portali come casinoonline.it permettono oggigiorno di avere delle panoramiche riguardanti le piattaforme di gioco disponibili, suddivise in maniera chiara e dettagliata in modo da poter permettere al giocatore di scegliere quella che più si addice per lui. Vale la pena dare uno sguardo!

Come giocare

Giocare online è semplicissimo, basterà scegliere il portale che più si preferisce, registrarsi e caricare i propri documenti per procedere all’identificazione. Questa procedura è necessaria per confermare la propria identità e poter iniziare a giocare in maniera del tutto legale. Ricordiamo che ADM (l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli) dona la propria licenza solamente ai portali che rispecchiano alti standard sul profilo della sicurezza e dell’affidabilità. Il giocatore che opta per questi portali potrà vivere la propria esperienza di gioco in maniera del tutto serena e senza problemi.

Curiosità su Euro 2021

Non tutti sanno che la Coppia del Campionato Europeo è Made in Italy. Ebbene sì, il trofeo è stato realizzato da Iaco Group, l’azienda con sede a Vicenza, Avellino e Lugano. È alta 60 centimetri e pesa più o meno 8 chilogrammi. Chi sarà al sollevarla al cielo il prossimo 11 luglio al Wembley Stadium di Londra lo scopriremo soltanto prossimamente, ovviamente si spera che siano i nostri ragazzi della Nazionale Italiana!