Frigento, centinaia di rifiuti accumulati in un giardino e decine di gatti abbandonati e malati: la protesta dei vicini/VIDEO

Monta la protesta dei residenti di via San Marciano a Frigento: “Nell’abitazione e nel giardino di una casa ora abbandonata, a pochi metri dalle nostre abitazioni, ci sono quintali di immondizia, tanti topi, c’è una puzza nauseabonda e soprattutto ci sono decine di gatti malati e affamati, molti dei quali purtroppo morti, che sonostati lasciati lì dai proprietari”.

Le persone che abitavano in questa casa hanno accumulato rifiuti in casa per anni. il Sindaco e i servizi sociali sono intervenuti per spostare queste persone in un’altra abitazione e fornire aiuti psicologici e hanno dato incarico a una ditta di liberare la casa dai rifiuti.

Ma l’immondizia, riposta in dei sacchi, è rimasta nel giardino della casa insieme ai poveri gattini. Il Sindaco Ciullo, da noi interpellato, ha dichiarato che sta facendo tutto il possibile per risolvere la questione, ha sollecitato la dtta ed ha avvertito un’associazione che si occupa di animali di intervenire per salvare i gatti.

I cittadinisono esasperati.

Speriamo che questi poveri gattini saranno subito aiutati, e invitiamo chi di dovere ad intervenire subito.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza