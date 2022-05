Piazzare scommesse sportive sulla pallanuoto: Nozioni di base da conoscere

La pallanuoto è lo sport più emozionante e aggressivo che si gioca in piscina. Anche se non ci sono molte competizioni in questa disciplina nel mondo, gli scommettitori amano piazzare scommesse sportive sugli eventi di pallanuoto tramite https://librabet.com/it/. Ecco le caratteristiche della pallanuoto e le sfumature delle scommesse sulle partite.

Cos’è la pallanuoto?

Un tempo la pallanuoto era più spettacolare ed emozionante. I giocatori potevano entrare in contatto violento tra loro, annaspare e strappare la palla a tutti i costi. Queste partite portavano a infortuni elevati per i giocatori e a situazioni e conseguenze pericolose. Per questo motivo, alla fine la pallanuoto è passata a uno stile più accademico, in cui gli atleti hanno iniziato a trattarsi in modo gentile.

Le regole della pallanuoto cambiano regolarmente. L’essenza di questa disciplina è che due squadre cercano di segnare più gol all’avversario di quanti ne concedano loro stesse. In vasca ci sono 6 giocatori e un portiere. Non ci dovrebbero essere più di 6 giocatori di riserva che possono entrare in campo come sostituti. In caso di violazione delle regole, i giocatori vengono sospesi per 20 secondi o fino alla fine dell’attacco avversario; se un atleta commette 3 falli a partita, non può partecipare al gioco fino alla sua conclusione, ma può essere sostituito. Ogni squadra ha a disposizione 30 secondi per attaccare, la partita dura 4 periodi di 8 minuti ciascuno.

La pallanuoto è uno sport in cui gli atleti devono prestare particolare attenzione alla preparazione fisica e alla concentrazione. Questo sport può sembrare noioso, ma per piazzare scommesse sportive ha i suoi interessanti vantaggi.

Tipi di scommesse

Se si apre una partita di pallanuoto, è possibile piazzare queste scommesse sportive:

Il risultato della partita. I giocatori devono scegliere come finirà la partita: una vittoria di una o dell’altra squadra o un risultato di parità. A causa della scarsa frequenza dei pareggi, i bookmaker a volte tagliano semplicemente questa linea, offrendo scommesse senza considerare il pareggio.

Totale. È un’espressione quantitativa della prestazione – nel nostro caso, il numero di gol segnati. Il totale si divide in due categorie: più e meno. Agli scommettitori viene assegnato un valore e il compito è quello di scegliere se verranno segnati più o meno gol. Inoltre, i totali individuali possono essere soddisfatti: si tratta delle prestazioni delle squadre separatamente.

Handicap. È la differenza di punteggio tra le squadre. Esistono handicap asiatici che sono punteggi frazionari, come H1 (-1,5) o H2 (+2,75). I giocatori sostituiscono i valori al punteggio finale e determinano quale handicap è più adatto alle scommesse. Esistono anche handicap europei – valori interi: H1 (-5), H2 (+1).

Doppia quota. Una combinazione di vittoria + pareggio. Per esempio, per passare una scommessa, è necessario che nella partita si verifichi qualsiasi risultato tranne la vittoria della seconda squadra.

Linee separate per i periodi. Tutti gli eventi possono essere presenti in uno spread non solo per l’intera partita, ma anche per ogni periodo separatamente.

Pro e contro

La pallanuoto non ha tanti vantaggi come altri eventi per le scommesse sportive. Alcune società offrono molte partite. A volte è possibile giocare a quote elevate, ma il vantaggio principale è la valutabilità degli eventi dovuta all’incapacità dei bookmaker di analizzare la partita. Se siete esperti di pallanuoto, piazzare scommesse sportive sarà facile per voi.

Ma non ci sono molte informazioni per l’analisi su Internet. Dovrete guardare le partite da soli e analizzarle per capire le prestazioni di una particolare squadra. È difficile, ma se avete questa opportunità, sarete in grado di affrontare il bookmaker con dignità.

Sintesi

La pallanuoto non è lo sport più conveniente per le scommesse a causa della sua scarsa popolarità. Ma i bookmaker fanno di tutto per fornire condizioni decenti per il gioco. Conoscendo il campionato e la forza delle squadre, è possibile ottenere buone quote e utilizzare strategie di scommessa efficaci.