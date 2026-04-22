Piazza Kennedy, lite a morsi e colpi di bastone: una donna finisce in Ospedale

AVELLINO- Una lite a morsi e colpi di bastone. Quella scoppiata nel pomeriggio di ieri tra due donne di origini nigeriane a Piazza Kennedy. Le persone coinvolte sarebbero quattro, una delle due, infatti si trovava insieme ad altre due persone, che non avrebbero partecipato alla lite. Sul posto, per riportare la calma e’ intervenuta una Volante della Questura di Avellino. Per una delle due è stato necessario il trasporto in ospedale, dove è stata visitata e dimessa in serata. Non sono note le cause della lite scoppiata tra le due donne. Quello che e’ certo però che nel corso della stessa, una delle due e’ stata colpita con un oggetto contundente, molto probabilmente un paletto di ferro utilizzato per colpire la rivale.