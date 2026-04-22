“Paesaggi di vini”, a Palazzo Caracciolo la mostra sui vini d’Irpinia tra storia, documenti e reperti

La Provincia di Avellino, nell’ambito della sponsorizzazione a favore dell’US Avellino 1912, che promuove il brand “Paesaggi di vini”, ha organizzato una mostra storico – documentale e digitale sui vini d’Irpinia.

L’inaugurazione è in programma giovedì 23 aprile alle ore 12,00 presso l’Hub di Palazzo Caracciolo in piazza Libertà.

Saranno presenti il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane; il presidente della Lega di Serie B, Paolo Bedin e il presidente dell’Us Avellino, Angelo Antonio D’Agostino.

La Provincia, a conclusione dell’anno calcistico e, quindi, della programmazione dell’offerta culturale denominata “Hirpos”, volta a celebrare l’identità e le tradizioni irpine nell’ambito della sponsorizzazione, è riuscita ad allestire una mostra che rende omaggio alle origini e all’evoluzione del vino dall’Antichità a oggi, promuovendo il prestigioso patrimonio custodito presso la Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone” ed il “Museo Irpino”.

Preziose cinquecentine, raffinati reperti archeologici e riproduzioni di rare riviste ottocentesche raccontano non solo la produzione e il consumo del vino, ma anche il suo profondo significato sociale, culturale e politico avuto in particolare sul territorio irpino grazie alla Regia Scuola di Viticoltura ed Enologia di Avellino, istituita nel 1878-1880 per volere di Francesco De Sanctis. Il celebre letterato, critico e Ministro irpino ne promosse la fondazione per valorizzare la viticoltura locale.

Programma:

Ore 12.00 accoglienza

Ore 12.15 taglio del nastro e tour guidato delle istituzioni a cura del personale dell’Ente e degli operatori culturali