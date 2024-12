“Piazza della Loggia”, il seminario su violenza e neofascismo da Spazio Laika

Violenza e neofascismo: questo il tema del terzo appuntamento del ciclo di seminari “Piazza della Loggia” organizzato dalla Cgil Avellino, dall’APS Laika di Atripalda e da Auser Avellino. Un’occasione importante per riflettere sul nostro passato e guardare al futuro.

L’evento si terrà il 14 dicembre, alle 17:00, presso lo Spazio Laika, la sede condivisa da Laika, Lupus in Fabula e CGIL Avellino, in Via S. Giacomo 2 ad Atripalda (AV).

Durante l’incontro, Domenico Limongiello dell’Auser Avellino guiderà il pubblico attraverso una riflessione su “Violenza e neofascismo: dalle origini e gli sviluppi fino agli anni Settanta”. Seguirà Paolo Preziuso, del Gruppo Archeologico La Civita, con un intervento dedicato a “Riflessioni antropologiche sulla violenza fascista: colonialismo, attentati e memoria”. Ad introdurre il presidente di Laika, il sociologo Andrea Famiglietti.