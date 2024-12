Gdf Benevento: sequestro di 36 litri di bevanda alcolica

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio, ha sottoposto a sequestro 36 litri di grappa, confezionata in recipienti di varie tipologie e capacità privi del contrassegno di Stato.

In particolare, militari della Tenenza di Solopaca, in San Salvatore Telesino (BN), sulla tratta di competenza della Strada Statale 372, a seguito di un controllo di polizia ad un furgone adibito a trasporto collettivo di persone (al momento del servizio privo di passeggeri) condotto da un cittadino albanese, rinvenivano 17 recipienti di varie tipologie e capacità, privi del contrassegno di Stato, contenenti circa 36 litri della predetta bevanda alcolica.

Il predetto conducente del mezzo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Benevento per l’ipotesi di reato di sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sulle bevande alcoliche e ricettazione in quanto non ha dimostrato la provenienza del prodotto che è stato sottoposto a sequestro.

L’attività di servizio costituisce ulteriore testimonianza dell’impegno del Corpo nel contrasto delle frodi alle accise che arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e comportano effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza.

Si rappresenta che il soggetto denunciato all’A.G. è sottoposto alle indagini preliminari e, quindi, presunto innocente fino a sentenza definitiva.