Piattaforma logistica, De Vizia: “Vediamo concretizzarsi un progetto fondamentale per la nostra provincia”

Il Presidente di Confindustria Avellino Emilio De Vizia esprime la sua soddisfazione per l’annuncio ufficiale dei Ministri Salvini e Piantedosi in merito alla realizzazione della piattaforma logistica in Valle Ufita e dichiara:

“Dopo tre anni di incessanti azioni ed interventi che come Associazione abbiamo portato avanti sia in maniera pubblica con incontri con le Istituzioni interessate sia attraverso continui contatti con i dirigenti di RFI ed i ministeri competenti, vediamo finalmente concretizzarsi un progetto ritenuto fondamentale per lo sviluppo della nostra provincia. Nonostante le difficoltà riscontrate sin dallo stralcio del progetto dai finanziamenti del PNRR, per cui sembrava definitivamente naufragata la possibilità di vedere realizzata la piattaforma logistica, non abbiamo mai mollato, continuando ad insistere in tutte le sedi possibili, quando forse eravamo tra i pochi se non gli unici a crederci ancora. Dobbiamo dare atto ai Ministri Salvini e Piantedosi di aver raccolto i nostri numerosi ed insistenti appelli e di essersi impegnati nel ricercare altre forme di finanziamento per non far fallire le aspettative del nostro territorio e delle nostre imprese. La conferma della realizzazione della piattaforma a corredo dell’infrastruttura ferroviaria della Napoli Bari con i Fondi Fesr avvalora l’importanza strategica dell’opera come dimostrato dallo studio realizzato per nostro conto dalla SVIMEZ”.