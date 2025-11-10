“L’Irpinia potrà solo migliorare con Regione affidata a Cirielli. Lo dico da cittadino di questa terra”

“L’Irpinia potrà solo migliorare con la Regione affidata a Cirielli. E lo dico non tanto per l’amicizia che mi lega a Edmondo, o per l’appartenenza politica, ma da cittadino campano delle Aree Interne e dell’Irpinia. L’attuale governo regionale di centrosinistra non ha fatto nulla per le aree interne: non è stato investito assolutamente nulla. Basti pensare al tema della risorsa idrica: per un paradosso unico al mondo, i cittadini irpini devono vedersi l’acqua contingentata nelle proprie abitazioni.”

Lo afferma il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che questa mattina è stato a San Martino Valle Caudina per l’istituzione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, proprio nel comune al confine tra le province di Avellino e Benevento.

“Non guardo ai sondaggi” – continua il Capo del Viminale, sempre in merito alle imminenti elezioni regionali in Campania – “credo invece che il buon senso possa alla fine prevalere, e il buon senso non può che orientarsi verso la scelta di Cirielli. Confidiamo tutti in lui: è una persona competente, un generale dei Carabinieri, e rappresenta una grande opportunità per i campani. Il centrodestra punta su di lui per un cambio di passo in Regione Campania”, conclude Piantedosi.