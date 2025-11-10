Montefredane, il Generale Roberto Vannacci incontra i cittadini

Martedì 11 novembre 2025, alle ore 20:00, il Generale e Onorevole Roberto Vannacci incontrerà i cittadini presso la Tenuta Ippocrate, in Via Bosco Maglioni, Montefredane (AV).

L’appuntamento si inserisce nel percorso di ascolto e confronto con il territorio in vista delle Elezioni Regionali 2025. Sarà un momento di dialogo aperto, durante il quale il Gen. On. Vannacci condividerà idee, proposte e visione per una politica fondata sui valori della concretezza, della libertà e della partecipazione.

L’incontro offrirà ai cittadini l’occasione di esprimere opinioni, porre domande e contribuire al dibattito sui temi centrali per il futuro della Campania e dell’Italia.

Un appuntamento per chi vuole conoscere da vicino l’impegno e le prospettive del Generale Vannacci, in un clima di confronto diretto e costruttivo.