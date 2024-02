Piano sosta in città, Festa: “A breve i nuovi parchimetri di ultima generazione”

Piano sosta in città, in via di ultimazione l’installazione di circa cento parchimetri di ultima generazione. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Avellino Gianluca Festa, nel corso della presentazione del programma di “Out Here”, il festival musicale che si terrà all’ex Cinema Eliseo tra marzo e maggio.

“A giorni – scandisce il primo cittadino – avremo il completamento delle nuove installazioni che rappresentano il primo step del progetto che abbiamo affidato”. A gestire il sistema parcheggi sarà la società “Telereading” di Catania, aggiudicataria di un project financing da sei milioni di euro che è stato presentato lo scorso settembre dal referente dell’impresa Roberto Mazzullo. “Si tratta di una delle varie innovazioni attuate da quest’amministrazione – precisa Festa -. Scelte che hanno consentito di rivoluzionare la città dal punto di vista dei servizi”. Dopo mesi di mancato funzionamento, dunque, le colonnine a giorni dovrebbero essere pronte a ripartire. I cittadini avranno a disposizione un’ampia gamma di opzioni di pagamento: dalle monete al bancomat e carte di credito fino a piattaforme come Easy Park, Money go, Paybyphone e Drop ticket. La sosta, così come per le precedenti paline, è valida tutti i giorni al netto dei festivi dalle 8 alle 20 per un importo di 0,75 cent all’ora e minimo di 0,50.

Sempre sul piano servizi, Festa ha ribadito anche come la gestione rifiuti da parte di Grande Srl abbia determinato giovamenti sostanziali. “Sono evidenti i vantaggi ricavati dal nuovo servizio: diminuzione dei costi delle bollette e miglioramento della qualità del servizio – afferma -. È sotto gli occhi di chiunque una maggiore pulizia della città e la presenza degli operatori e dei mezzi al lavoro per le strade. Questo ci inorgoglisce”. Il sindaco ha infine espresso soddisfazione per l’esito arrivato dal Tar di Salerno, che ha respinto il ricorso di IrpiniAmbiente contro il bando di gara pubblicato da Palazzo di Città per individuare la nuova società di raccolta rifiuti.