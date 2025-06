Piano dell’economia della notte, il Comune coinvolge il terzo settore: pubblicato l’avviso

Il Comune di Avellino chiama la cittadinanza a partecipare attivamente nella definizione di politiche dedicate alla vita notturna. Su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Alberto Bilotta, l’ente di Piazza del Popolo ha pubblicato la manifestazione di interesse indirizzata alle associazioni che vorranno contribuire alla redazione del Piano dell’Economia e della Cultura della notte, per affrontare maniera integrata le dinamiche che caratterizzano la città dopo il tramonto, nella fascia oraria compresa tra le 18:00 e le 6:00.

«L’obiettivo – spiega il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – è sperimentare strategie collaborative e partecipative per il governo della notte, coinvolgendo i diversi attori del territorio, istituzionali, economici, culturali e sociali, in un processo condiviso di ascolto, progettazione e attivazione. Vogliamo una città sempre più viva e aperta, ma nel rispetto di tutte le esigenze».

«Il percorso – aggiunge l’assessore alle Attività produttive, Alberto Bilotta – contribuirà alla definizione di uno strumento strategico in grado di sostenere lo sviluppo economico locale e favorire una vita notturna dinamica, inclusiva e accessibile, capace di generare valore culturale e sociale. In particolare, ma non solo, per le nuove generazioni».

Le proposte dovranno generare valore culturale e sociale in spazi pubblici e spazi non convenzionali, tenendo conto della necessità di tutelare la salute pubblica e di migliorare la qualità della vita dei residenti, anche in orario serale e notturno. La presente fase sperimentale rappresenta un’opportunità per testare pratiche innovative, che — se ritenute efficaci — potranno essere riconosciute come buone pratiche e successivamente integrate nella versione definitiva del Piano, divenendo modelli replicabili per l’elaborazione di future politiche urbane notturne.

Le idee progettuali potranno riguardare attività da realizzarsi in via sperimentale nelle ore serali e notturne, nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2025, in uno o più ambiti tematici. Cultura e Spettacolo. Inclusione, Sicurezza. Ed ancora, Turismo e Promozione del Territorio, itinerari culturali e naturalistici serali. Innovazione, Creatività e Impresa. Le attività proposte saranno pertanto autofinanziate dai soggetti proponenti.

L’Amministrazione comunale garantirà il patrocinio delle azioni attraverso la messa a disposizione di spazi pubblici ed eventuali utenze, diffusione e comunicazione delle attività; eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività, previa valutazione. Le modalità di partecipazione sono indicate nell’avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link https://www.comune.avellino.it/pdf/ufficiostampa/up_20250609085301.pdf.

Le richieste di partecipazione al presente Avviso dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 23 giugno 2025, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it Nell’oggetto della PEC andrà indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’individuazione di enti del terzo settore per la coprogettazione finalizzata alla redazione del Piano dell’Economia e della Cultura della Notte”.