Petrozzelli (PD): “Quasi 300 preferenze costruite sul campo. Un punto di partenza, non di arrivo”

“Le 297 preferenze che ho ricevuto non sono un numero, ma un percorso costruito giorno dopo giorno tra le persone”. È il commento di Claudio Petrozzelli al termine dello scrutinio delle elezioni amministrative.

“È stato un risultato che va oltre le aspettative iniziali, ottenuto in una lista molto competitiva come quella del Partito Democratico e alla prima candidatura nel capoluogo. Un risultato che racconta un lavoro fatto di presenza, confronto diretto e proposte concrete su temi come mobilità, servizi e qualità della vita”.

Petrozzelli ha sfiorato l’elezione in Consiglio comunale, restando fuori per pochi voti – almeno nella prima fase che precede la nomina della nuova Giunta:

“Il dato politico è chiaro: esiste una comunità ampia che ha scelto di sostenermi e che chiede continuità, impegno e serietà. È una responsabilità che sento tutta e che non si esaurisce con il voto. A Valle abbiamo ottenuto un risultato importante che ripagherò con il massimo impegno al servizio del mio quartiere”.

Continua, “faccio i complimenti agli eletti e auguro buon lavoro al nuovo Consiglio comunale. Da parte mia sono felice di aver contribuito all’elezione di Nello Pizza, continuerò a lavorare con la stessa determinazione di queste settimane, perché questo risultato non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso più lungo. In questi 5 anni sarò al fianco del nostro Sindaco e del nostro gruppo consiliare portando come sempre idee e spunti utili per la città”.

Un dato che restituisce il profilo di un candidato capace di intercettare consenso diffuso, proiettando Petrozzelli tra i riferimenti emergenti all’interno del Partito Democratico.