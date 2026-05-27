D’Agostino (FI): “Ferrante, Belisario e Isola: scelte di qualità”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Angelo Antonio D’Agostino, Segretario Provinciale di Forza Italia:

“La vittoria ad Ariano Irpino di Mario Ferrante, con una percentuale netta che non ammette equivoci, è il risultato naturale di una candidatura seria, costruita sulla competenza e sulla credibilità personale. Ferrante ha guidato per anni l’ASL di Avellino con la concretezza del manager, capace di leggere i problemi prima che possano diventare emergenze. Siamo certi che quella stessa concretezza Ferrante saprà portarla ora alla guida di una Comunità importante come quella arianese. Con lo stesso spirito, abbiamo salutato l’elezione di Marco Belisario a Prata Principato Ultra e Carmine Isola a Quadrelle, espressioni di compagini giovani e determinate. Entrambi hanno già dimostrato solide competenze nelle loro attività professionali e nell’impegno che dedicano alla loro Comunità. I cittadini di Prata e Quadrelle hanno scelto il rinnovamento, individuando in loro una prospettiva di buona amministrazione e di crescita per il territorio.

Un pensiero va a tutti i sindaci e agli amministratori eletti nei comuni irpini chiamati al voto. A ciascuno di loro vanno i nostri auguri di buon lavoro, accompagnati dalla piena consapevolezza di cosa significhi amministrare in questa terra. L’Irpinia non è una provincia qualunque, ma un territorio che chiede il doppio dell’impegno per produrre la metà dei risultati che altrove arriverebbero con meno fatica. Lo spopolamento morde, i servizi arrancano, le aree interne restano spesso dimenticate dai grandi circuiti decisionali. Chi siede sullo scranno di primo cittadino in un comune irpino sa che non ci sono scorciatoie, che ogni atto amministrativo ha un peso specifico diverso rispetto a realtà più dotate di risorse e infrastrutture. È un impegno che logora e che nobilita al tempo stesso. Per questo guardiamo con rispetto chiunque abbia avuto il coraggio di candidarsi e la forza di essere eletto. Un ringraziamento particolare anche ai tanti che, pur candidandosi, non hanno ottenuto il risultato dell’elezione o che gli elettori hanno indicato all’opposizione. A loro va un ringraziamento che non è di circostanza: hanno scelto di esporsi, di spendersi, di credere che valesse la pena provarci. E va la stessa stima che riserviamo agli eletti perché in politica il coraggio di candidarsi vale quanto quello di governare.

C’è, infine, un dato che ci preme sottolineare, al di là dei singoli risultati e delle appartenenze: l’elezione di tanti esponenti di Forza Italia si inserisce in un percorso di crescita avviato tre anni fa, portato avanti con metodo e coesione da un’intera squadra di dirigenti, quadri territoriali, tanti giovani e tanti nuovi militanti. Grazie a questo lavoro di radicamento, il partito si è dotato di organi dirigenti reali e pienamente operativi, ha ampliato la sua presenza nelle amministrazioni locali e, ora, nel Consiglio comunale di Avellino; ha visto quadruplicare i propri consensi in tutte le tornate elettorali che si sono succedute. E’ la prova che un’organizzazione fondata sul confronto interno e sulla presenza costante sul territorio, produce risultati tangibili. Oggi Forza Italia è una forza più coesa, credibile e pronta a interpretare le esigenze dell’Irpinia con proposte concrete.