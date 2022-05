Solofra, Petracca annuncia: “L’ospedale Landolfi riaprirà il 31 Dicembre 2022”. Ma i cittadini contestano la politica

A Solofra acceso dibattito sul futuro del presidio ospedaliero Landolfi. L’appuntamento è stato organizzato dall’associazione “l’Occhio di Solofra”. Un incontro che ha visto la partecipazione della cittadinanza e a cui ha preso parte il consigliere regionale dem Maurizio Petracca.

L’ospedale è stato al centro di polemiche e interventi severi di molti solofrani che hanno criticato il comportamento dei politici locali e regionali ed in particolar modo di De Luca e Pizzuti. Il consigliere Petracca ha risposto a tutte le domande annunciando che il presidio ospedaliero sarà aperto il 31 Dicembre di quest’anno e avrà un’organizzazione migliore della precedente. A fine dibattito Gennaro Florio ha regalato un navigatore a Petracca in tono ironico per l’intervista nella quale il consigliere aveva dichiarato che Solofra è distante pochi minuti a piedi da Avellino.

Intanto si attende il verdetto del Tribunale amministrativo sul ricorso presentato dal Comune per la chiusura del pronto soccorso.

Tutti i particolari nel servizio video di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza