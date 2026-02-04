Perugia, il pm irpino Iannarone indicato dalla V Commissione come Procuratore aggiunto

AVELLINO- Il magistrato irpino Gennaro Iannarone, classe 67, e’ stato indicato all’unanimità dalla V Commissione del Csm per ricoprire la funzione di Procuratore Aggiunto di Perugia, guidata da Raffaele Cantone. Il magistrato, che prima di ricoprire l’incarico a Perugia era stato già pm a Spoleto (dove ha ricoperto anche l’incarico di Procuratore facente funzioni) e Sant’Angelo dei Lombardi, dovrà attendere ora solo il via libera dal Plenum del Csm per la nomina definitiva. Il magistrato ha condotto importanti indagini nelle sedi dove ha svolto la funzione di sostituto procuratore, a partire proprio dell’Irpinia, nell’ufficio inquirente all’epoca guidato dal Procuratore Antonio Guerriero.