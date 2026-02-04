“Antisemitismo e propaganda”, convegno a Gesualdo l’8 febbraio

Il convegno “Antisemitismo e propaganda: una sfida per la democrazia” è in programma per sabato 8 febbraio alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Pisapia a Gesualdo (AV), uno dei primi Comuni in Italia ad aver conferito la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di affrontare in modo approfondito il tema dell’antisemitismo contemporaneo e il ruolo che propaganda e disinformazione giocano nel deformare il dibattito pubblico e nel minare i fondamenti della democrazia. – spiegano gli organizzatori – “Al centro del confronto vi sarà il richiamo alla responsabilità civile e politica di non restare in silenzio di fronte a fenomeni di odio, delegittimazione e manipolazione dell’informazione”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Gesualdo, Domenico Forgione, e di Salvatore Pastore, Segretario Provinciale del Partito Liberaldemocratico di Avellino, prenderanno la parola Carmine Venuta e Carmine Grappone, promotori della raccolta firme per la revoca della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Interverranno inoltre Ottavio Di Grazia, saggista e traduttore, Giovanni Bini, Presidente dell’Associazione Italia–Israele Napoli, e Daniele Coppin, Consigliere della Comunità Ebraica di Napoli.

È previsto anche un collegamento con Stefano Parisi, Presidente dell’Associazione Setteottobre. Mentre a moderare l’incontro sarà Antonluca Cuoco, Segretario Provinciale del Partito Liberaldemocratico di Salerno.

“Riteniamo che i temi affrontati – antisemitismo, disinformazione e qualità della democrazia – siano di particolare interesse pubblico e possano offrire spunti di riflessione significativi per i lettori” – concludono gli organizzatori.