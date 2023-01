Perdite e rotture, problemi idrici in sette comuni irpini

Alto Calore Servizi fa sapere che, a causa della perdita idrica occulta nelle rete serbatoio Starze, potrebbero verificarsi disfunzioni idriche zone alte di Summonte.

Nelle more dell’individuazione della la predetta perdita e per ripristinare il normale approvvigionamento idrico, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 22.00 del 12/01/2023 alle ore 6.00 del 13/01/2023.

Problemi idrici anche a PATERNOPOLI, LUOGOSANO, TAURASI, SANT’ANGELO ALL’ESCA, FONTANAROSA e MIRABELLA ECLANO a causa della rottura condotta adduttrice in agro di Paternopoli. I lavori di riparazione sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nella giornata odierna in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel pomeriggio.