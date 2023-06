Peperoncino al posto dei fiori: l’idea “piccante” a Montecalvo

“Quest’anno non vedrete fiori nelle fioriere sparse per il paese, ma piantine di peperoncino”.

La “piccante” iniziativa arriva dal Comune di Montecalvo Irpino che sta piantumando ben 700 piantine di peperoncino.

Oltre che molto decorative per i fiori bianchi e per i frutti rossi o gialli, l’idea è quella di coltivarle ogni anno per creare un evento culturale, culinario, un giorno di festa piccante in cui degustare deliziose pietanze al peperoncino e magari divertirsi in gare dove i più “forti” daranno prova di resistenza.

“Ci stiamo già pensando – preannuncia l’Amministrazione di Mirko Iorillo – e nel frattempo che i nostri “pupini” cresceranno, ne organizzeremo la raccolta e la conservazione, coinvolgendo le associazioni del nostro territorio, la Pro Loco Montecalvo APS, ovviamente i Pupini Montecalvo e tutti coloro che vorranno dare il loro contributo”.

Aperta anche una sorta di sondaggio d’opinione per decidere quale possa essere il nome più adatto all’evento. Quindi i montacalvesi potranno dare sfogo alla fantasia, proponendo idee “infuocate”.

Ed arrivano già le prime proposte: “Fuoco e Strafuoco” da farsi nel giorno di San Giuseppe, oppure “Piccant City”, o ancora prima edizione della “Giornata piccante”. Irpinianews propone “Palati a fuoco”.