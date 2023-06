L’Irpinia trionfa alla “Dubai olive oil competition” grazie ai fratelli Formato

Roccabascerana – Medaglia d’oro 2023 alla “Dubai olive oil competition” per riserva “Masillo 1919”; successo per i fratelli Formato nel concorso mondiale.

Da qualche anno ormai, negli Emirati Arabi, in questo periodo, si svolge la “Dubai Olive Oil Competition”, una tra le più grandi competizioni di settore al mondo che coinvolge produttori d’olio da più di venti nazioni.

Quest’anno, la Medaglia d’Oro è stata meritatamente assegnata, tra gli altri, alla rocchese “Riserva Masillo 1919”, che con il suo “Maison” è riuscita a interpretare a pieno quel “made in Italy” che tanto ci piace.

«E’ con emozione e orgoglio che annunciamo che il nostro “Maison” è stato premiato con la medaglia d’oro alla Dubai Olive Oil Competition 2023. – afferma Fabio Formato – A pochi anni dalla sua nascita Riserva Masillo 1919 ottiene il primo prestigioso riconoscimento. Un grazie speciale lo rivolgiamo a chi in questi anni ci ha dato fiducia. Posizionarsi primi nella “DubaiOOC”, non solo significa essere insigniti di un prestigioso premio internazionale tra i più importanti del settore, ma, soprattutto, ha la valenza di permettere il confronto con migliaia di produttori da tutto il mondo. La medaglia d’oro assegnataci – ci tiene a sottolineare Formato – è un riconoscimento alla qualità del nostro olio extravergine d’oliva, frutto di un lavoro quotidiano che mira all’eccellenza».

Il lavoro dei fratelli Formato (Fabio, Paolo e Annalisa) porta al suo interno un intero universo, con l’obiettivo principe di valorizzare l’identità di un territorio, quello di Roccabascerana in provincia di Avellino, attraverso un sistema produttivo sostenibile e rispettoso dell’ambiente: dall’uliveto alla bottiglia, in un connubio tra tecniche antiche e moderne tecnologie.

«La nostra missione – aggiunge Fabio Formato – fin dal primo giorno, è stata quella di coltivare ogni pianta di olivo con cura e amore, sempre alla ricerca di un sistema produttivo eco-sostenibile che mettesse insieme tecniche agricole del passato e modernità nella coltivazione e estrazione dell’olio, Siamo certi che soltanto in questo modo sia possibile ottenere un olio extravergine di oliva dalla forte identità e dal gusto vero e autentico, proprio come il territorio di Squillani di Roccabascerana, dove sorge il nostro uliveto, il cui borgo contadino è rappresentato sull’etichetta della nostra Maison. Questo ambito premio – chiosa Formato, non senza emozione – oltre a renderci orgogliosi, ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta».